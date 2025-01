Aline reclama de sisters após ficar de fora de almoço: 'Não achei legal'

Aline, 32, achou ruim que ela e Vinícius, 28, não foram escolhidos para almoçarem com Eva, 31, e Renata, 33, após as bailarinas ganharem uma refeição, com direito a duas duplas acompanhantes.

O que aconteceu

No final da manhã desta quarta-feira (29), Eva atendeu o Big Fone e ganhou um almoço especial para ela e sua dupla. As duas escolheram Guilherme e Joselma, e Maike e Gabriel para as acompanharem.

No mesmo instante que escolheram os acompanhantes, as bailarinas se desculparam com Vinícius por não convidar ele e Aline. Como justificativa, elas afirmaram que prometeram para Maike e Gabriel que o levariam caso ganhassem algo relacionado à comida, visto que os rapazes passaram pouquíssimo tempo no VIP.

Porém, Aline não ficou nada feliz com a escolha da dupla. Ao encontrar Vinícius na área externa, a ex-policial militar demonstrou sua insatisfação com Eva e Renata.

A sister garantiu que se incomodou com a decisão das bailarinas. "A gente chamou as meninas pra irem pro VIP. Na primeira vez que teve o cinema, elas disseram o quê? Que chamaram o pessoal que tava na Xepa. Agora não tem desculpa" disse.

Aline ainda justificou que sua decepção era por conta da relação que as sisters possuem com Vinícius. "Eu não achei legal! Nem por mim, por você. No aniversário dela você fez bolo, não é nem como recompensa, mas por reciprocidade".

Apesar dos apontamentos da amiga, o brother garantiu que não ficou chateado, mas que isso servia para eles ligarem um alerta. "Pensa por um lado de uma coisa que Eva disse ontem: tudo que a gente faz aqui, tem que ser feito porque a gente quer, de coração. De verdade, não vejo uma cobrança, mas é algo pra gente ficar atento sobre prioridades. Chega um momento que as coisas têm que ser priorizadas".

