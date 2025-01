'Volta por Cima': Roxelle se mostra corajosa e dá apavoro em vilão terrível

No capítulo de quarta-feira (29), da novela "Volta por Cima" (Globo), Roxelle (Isadora Cruz) dá um apavoro em Gerson Barros (Enrique Diaz).

O que vai acontecer

Totalmente encantado pelo loira, o vilão aborda Roxelle na rua e lhe oferece uma carona. "Entra aí, Roxelle. Te dou uma carona, vem", diz ele.

Em um primeiro momento, a funcionária da lanchonete dá um fora no contraventor. "Como assim, 'entra aí'? Eu hein?! Ninguém manda eu fazer nada, meu bem. Você não conhece Roxelle!", responde a moça. "Me desculpe. Estou colocando o meu carro à disposição pra te levar onde você quiser", se corrige o homem.

Roxelle continua dizendo que não entrará no carro, mas aceita jantar com o filho de Rodolfo (José de Abreu). "Se você e seu carro quiserem me buscar pra jantar mais tarde, eu aceito", diz ela. "Às oito", responde ele.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.