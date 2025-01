Vitória Strada lembra descoberta de bissexualidade: 'Tesão na Demi Moore'

Em uma conversa na tarde de segunda-feira (27) no BBB 25 (Globo), Vitória Strada e Thamiris, bissexuais, comentaram quando perceberam que se interessavam por mulheres.

O que aconteceu

Thamiris contou que soube assistindo Kubanacan, com uma personagem loira que ela acredita ter sido feita por Adriana Esteves. "Eu lembro que ela fazia um negócio de ciganinha, e eu e minhas amigas imitávamos."

Vitória questionou. "Amiga, com quantos anos você..."

A nutricionista a respondeu. "Me entendi? Lembro que, quando conversei com a minha mãe, eu tinha 15".

A atriz contou sua experiência. "Eu acho que comecei a perceber quando vi 'As Panteras' e fiquei com mais tesão na Demi Moore saindo do mar do que no surfista".