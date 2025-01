Emparedada, Vitória Strada desabafa no BBB 25: 'Não quero sair'

Colaboração para Splash, no Rio

A atriz Vitória Strada, que está no segundo paredão do BBB 25, abriu o coração ao falar sobre sua permanência na casa. Em conversa com os brothers nesta terça-feira (28) ela comentou que não quer ser eliminada.

O que houve?

Antes de dormir, Vitória conversou com o seu parceiro de jogo, Vinícius, que também está emparedado, e as colegas de confinamento Aline e Camilla. Deitada na cama, a atriz revelou seu desejo de continuar no reality. "Ai, gente. Só não quero sair", comentou.

Camilla tentou tranquilizar a amiga, mostrando confiança na trajetória do grupo. "Acho, particularmente, que vocês estão de boa, a não ser que a gente esteja fazendo um jogo errado".

Eliminação acontece nesta terça (28). Mais uma dupla vai deixar a casa. O resultado será divulgado durante o programa ao vivo, na Globo.