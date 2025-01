Interrupção, cobrança e mais: 6 vezes que Mateus e Vitória tretaram no BBB

Vitória Strada e Mateus entraram juntos no BBB 25 (Globo) como uma das duplas do Camarote da edição. A dupla corre risco de ser eliminada no 2º Paredão, que será resolvido na edição dessa terça-feira (28), e já protagonizou algumas tretas ao longo de 16 dias de programa.

Splash selecionou alguns dos momentos em que a dupla se estranhou dentro do confinamento

Cobrança

Logo no intervalo do programa ao vivo do segundo dia, Mateus apontou para a dupla que eles dois deveriam interagir mais. Ele apontou, ainda, ter se sentido afastado dela durante o segundo dia de confinamento. Vitória disse não ter ouvido que o amigo iria malhar mais cedo. "Se eu tivesse ouvido eu teria ido."

Vitória se justificou com a dupla e sugeriu que eles melhorem isso no próximo dia. "Eu achei chato ficar indo atrás toda hora. (...) Ontem eu fiquei atrás de você, hoje você em mim e tá ótimo. Amanhã a gente equilibra isso."

'Não me deixa falar'

Logo após a formação do 1º Paredão, onde os dois venceram a Prova Bate e Volta, Vitória chorou no Quarto Nordeste e se desentendeu com o amigo. A sister desabafava. "Eu estou muito nervosa, como qualquer um estaria. E eu tenho um problema que, às vezes, eu dou risada quando estou nervosa."

Mateus, então, tentou falar algo e Vitória o cortou. "Deixa eu falar! Caralh*, eu estou nervosa e você não deixa eu falar nunca, porr*."

Grosseria?

A convivência dos dois também foi apontada por Vitória na última quarta-feira (22). "Cara, você tá muito grosso comigo! Qualquer pessoa que fala, você deixa falar, tá tudo bem. Comigo você criou alguma questão que eu estou te incomodando profundamente. Eu respiro, tô incomodando...".

Mateus, então, apontou que sentia a mesma coisa vindo dela. "Posso falar uma parada? Porque toda vez que a gente conversa, você me interrompe várias vezes, é que você não percebe".

Consumo de água

Mesmo o consumo de água foi motivo de atrito entre eles. Ainda na primeira semana, Vitória iria colocar umas roupas para lavar, quando foi alertada pelo amigo sobre o consumo de água. Os dois entraram em um debate, pois Mateus acreditava que era um consumo semanal e Vitória, diário.

Depois, eles trocaram farpas. Mateus retrucou. "Amor, esse programa é para colocar você no auge da parada. Não é para você tomar banho com conforto".

A atriz o rebateu. "Mas eu não estou achando que tem que tomar banho com conforto. Eu estou falando que eu acho que é um dia, minha opinião que é um dia".

Raio X

Os dois também discutiram por Raio X. Mateus externou seu medo para a sister. "Pode ser que chegue um dia que falte 15 minutos e falte cinco duplas."

Vitória rebateu. "Do jeito que você fala parece que tô sempre correndo o risco de ir pro Tá com Nada e não chegamos perto disso."

O amigo da atriz se explicou. "Parece pra mim. Só fico com medo da gente perder. Não vou ficar batendo nessa tecla agora. Eu vou pontuar pra gente. Fico com medo de você acordar, querer se maquiar e a gente perder [o Raio X]. Se você tá super atenta, beleza."

Ao vivo

Durante o segundo Sincerão, Vitória voltou a cortar o amigo rispidamente. Os dois tinham 1 minuto para apontar porque estavam descartando Diogo de sua dupla e, enquanto a atriz falava, Mateus tentou completar e foi cortado por ela. "Eu vou terminar de falar."