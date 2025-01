Vídeo avassalador muda o destino de Mavi e Viola em 'Mania de Você'

No capítulo desta terça-feira (28) de "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) resiste a acreditar que Viola (Gabz) esteja aliada a Volney (Paulo Rocha).

Enquanto isso, a chef de cozinha afirma que não desistirá de se vingar de Mavi e encontrar as provas para libertar Rudá (Nicolas Prattes).

Para que o filho realmente abra os olhos, Mércia (Adriana Esteves) mostra a Mavi um vídeo, comprovando que Viola armou um golpe contra o filho. Após isso, o vilão vai confrontar a amada.

Ainda no mesmo capítulo: Diana oferece ajuda a Volney, com a condição de que ele se entregue à polícia. Fátima fica comovida com Gael, quando ele afirma que deseja ajudá-la a criar seu filho.

Hugo avisa a Iarlei que Tomás trabalhará na recepção do resort com ele. Daniel sofre com a partida de Michele.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.