O que é a transparência no rastreamento, que fez a Meta processar a Apple

A Meta entrou com uma ação no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) contra a Apple por ter medidas anticompetitivas. O centro do processo é um recurso lançado em 2021 pela fabricante do iPhone chamado ATT (App Tracking Transparency) ou Transparência no Rastreamento de Apps.

O que aconteceu

Meta argumenta em processo que Apple exige que apps informem rastreio de dados dos usuários, mas dificulta essa função em seus próprios apps. Segundo o site Brazil Journal, citando fontes relacionadas ao assunto, a empresa de redes sociais vê a prática como "discriminatória".

Ao instalar o Facebook, por exemplo, aparece uma mensagem: "Permitir que o Facebook rastreie suas atividades entre apps e sites de outras empresas". Aí, aparecem as opções: "Pedir ao App para Não Rastrear" e "Permitir".

Mensagem exibida em apps do iOS sobre rastreio de atividade Imagem: Divulgação

Para apps da Apple, o processo é mais complexo, o que envolve ir em Ajustes > Privacidade e Segurança > Rastreamento. Nessa área também é possível mudar posições anteriores sobre o rastreio.

Uma das questões da Meta é que não aparece uma "janela" para aplicativos próprios da Apple. É preciso navegar pelo aparelho.

Rastreamento permite que empresas saibam o que você faz na internet para mostrar anúncios personalizados. No fundo, este é uma das principais fontes de receita da empresa.

O ATT foi lançado pela Apple em abril de 2021 no iOS 14.5. Na época, a Meta fez uma campanha para que os usuários permitissem o rastreio dessas atividades. Isso faria com que a rede social mostrasse assuntos mais relevantes e ainda mostrasse anúncios personalizados.

Em 2022, Facebook estimou perda de US$ 10 bilhões nos EUA devido ao recurso anti-rastreio da Apple.