'Como sonhamos': Eliana comemora audiência e liderança do Masked Singer

O Masked Singer Brasil (Globo) registrou o seu recorde de audiência no último domingo (26). O feito aconteceu no terceiro episódio da 5ª temporada do reality show musical às cegas.

O que aconteceu

A atração apresentada por Eliana, 52, registrou, em São Paulo, 11 pontos e 22% de participação, pelo PNT (Painel Nacional de Televisão). Já na praça do Rio de Janeiro, o reality bateu 12 pontos e 24% de participação. Em resumo, o programa cresceu 1 ponto em São Paulo, 2 pontos no Rio e se mantém líder de audiência em TV aberta no horário. Um ponto no PNT corresponde a 270.631 domicílios ou 692.281 indivíduos.

Celebrando 20 anos como apresentadora aos domingos, Eliana classifica esse retorno de audiência como uma vitória. Afinal, a sua primeira atração na Globo tem ganhado carinho e acolhimento de quem a acompanha na TV aberta.

A recepção do público tem sido maravilhosa. É muito legal celebrar meus 20 anos aos domingos dessa forma, com uma resposta tão favorável do telespectador, sabe? Colocamos muito trabalho, dedicação e talento nessa nova temporada do Masked. Então, o retorno positivo e a liderança na audiência me dão a sensação de que tudo está acontecendo como deveria acontecer, exatamente como sonhamos lá no início da produção da temporada.

Eliana, em entrevista para Splash

Bom retorno de audiência em outras praças do Brasil: os dados do PNT indicam que Campinas teve 11 pontos audiência e 23% participação, Belo Horizonte pontos atingiu 12 pontos audiência e 27% participação, Porto Alegre marcou 11 pontos audiência e 25% participação e Belém cravou 13 pontos audiência e 27% participação.

Como será a quinta temporada?

Quem está no palco do Masked Singer Brasil? Além de Eliana como novidade, a quinta temporada de The Masked Singer traz o ator Tony Ramos, a comediante Tata Werneck, a apresentadora Sabrina Sato e um convidado especial por semana no time de jurados.

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. As apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.

Quais serão as fantasias dessa temporada? Bruno Mezenga ("O Rei do Gado"), Candinho e Policarpo ("Êta Mundo Bom!"), Carminha ("Avenida Brasil"), Catarina e Petrucchio ("O Cravo e a Rosa"), Dona Lurdes ("Amor de Mãe"), Foguinho ("Cobras e Lagartos"), Jade ("O Clone"), Jesuíno ("Cordel Encantado"), Juma ("Pantanal"), Nazaré Tedesco ("Senhora do Destino"), Odete Roitman ("Vale Tudo"), Penha ("Cheias de Charme"), Ruth e Raquel ("Mulheres de Areia"), Sol ("América"), Tieta ("Tieta") e Vlad ("Vamp").