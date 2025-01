Dançarino referência no K-pop, Taemin fará show em SP; veja o que esperar

Um dos artistas mais bem-sucedidos do K-pop fará show único em São Paulo, no próximo sábado (1º), no Vibra São Paulo. Lee Taemin vem pela primeira vez sozinho ao país com sua turnê "Ephemeral Gaze".

Quem é Taemin

Taemin é o integrante mais novo do grupo Shinee e debutou em 2008, com apenas 14 anos. Experiente e com uma carreira de sucesso no grupo, ele já completou uma década como solista, tendo debutado em agosto de 2014 com o EP "Ace".

Com fãs que o acompanham há quase duas décadas, Taemin viu os ingressos do show na capital paulista esgotar em 10 minutos. Um de seus pontos fortes é a dança, tendo várias coreografias de sua carreira solo conhecidas e copiadas.

Considerado um dos melhores dançarinos da indústria, Taemin faz ainda mais sucesso no Japão. Ele já fez diversas turnês pelo país e lançou um disco de estúdio ("Taemin") e três EPs ("Sayonara Hitori", "Flame of Love" e "Famous") por lá.

Na Coreia do Sul, seu maior sucesso até hoje segue sendo o hit "Move". A coreografia foi replicada dezenas de vezes em programas de variedades locais, cover de diversos grupos conhecidos e recebeu prêmios de melhor performance do ano em 2017, quando foi lançada.

O que esperar do show no Brasil?

A turnê que Taemin apresentará por aqui é a "Ephemeral Gaze". Além de clássicos da carreira do cantor, conta com músicas lançadas no seu último disco, "Eternal", o primeiro que o cantor lançou em sua nova empresa.

Em 2024, depois de mais de 16 anos na SM Entertainment, o cantor resolveu sair da empresa e assinar com a BPM Entertainment. Seu último lançamento na SM foi "Guilty", que ele lançou assim que voltou do serviço militar.

A seguir, a possível setlist do show:

Deja Vu [Abertura]

Guilty

Advice

IDEA

Goodbye

Heaven

I'm Crying

Clockwork

Not Over You

The Unknown Sea

Blue

G.O.A.T

The Rizzness

Sexy In The Air

MOVE

WANT

Criminal (Rock. Ver)

HORIZON

DANGER

CRUSH

Say Less