Tadeu Schmidt anuncia fim de jogo em duplas no BBB 25 e Big Fone

Tadeu Schmidt anunciou na edição de terça-feira (28) do BBB 25 (Globo) que a segunda eliminação será a última em duplas do programa.

O que aconteceu

O apresentador confirmou o fim das eliminações em duplas. "Hoje teremos a última eliminação em duplas. A última. Mas isso tô contando só pra vocês."

Na sequência, ele informou sobre um novo Big Fone. "Quem atender, vai ganhar um almoço especial com sua dupla e eles vão convidar mais duas duplas. Essas duplas vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa. O almoço inteiro será transmitido para todo mundo no telão da sala, com áudio e vídeo.'

O almoço ainda valerá uma imunidade. "Depois disso, essas três duplas vão ter que definir em consenso quem vai ficar imune."

Na estreia do programa, o apresentador já havia informação que as eliminações em dupla durariam apenas até uma parte. Na sequência, o jogo passaria a ser individual.