Sisters recalculam rota e miram em Gracyanne: 'Muito tempo na academia'

Renata e Eva confessaram na manhã desta terça-feira (28) que ficaram chateadas com o voto de Gracyanne e Giovanna nelas no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto, Renata disse para Guilherme e Delma que o voto que receberam para o Paredão "foi um susto". "Eu entendo a coisa delas se defenderem, mas a gente ficou surpresa", disse.

Eva afirmou que Gracyanne não era uma opção de voto anteriormente para elas, mas se tornou. "Agora vai ser difícil a gente escolher alguém", disse. "Não tem mais consideração por quem votou na gente", afirmou Renata.

Guilherme, que votou em Gracyanne e Giovanna nos dois Paredões anteriores, disse que a influenciadora é "aberta para conversas".

A gente tem uma relacao de boa, mas a gente não conversa, porque eu vejo que ela trouxe sua rotina de fora para cá. Passa tanto tempo da academia que às vezes eu nem troco [converso] com ela Guilherme

O brother também disse que seria mais inteligente para eles não votarem novamente na dupla por afinidade. "Lá na frente, seria mais de boa colocar".

Renata aproveitou o momento para dizer que Guilherme e Delma estão atualmente em seu pódio. "Inclusive, vocês estão super no nosso coração. Se quiserem conversar de jogo com a gente, estamos muito abertas".