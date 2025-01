Semana do Cinema 2025 tem ingressos a R$ 10; veja os principais filmes em cartaz

Que tal ir ao cinema, pagando pouco e ainda conferindo os filmes que concorrem ao Oscar 2025? Esta é a proposta da Semana do Cinema que vai oferecer ingressos promocionais, no valor de R$ 10 entre os dias 6 e 12 de fevereiro. Participam da Semana do Cinema redes como Cinemark, UCI, Cinesystem, Cinépolis e Kinoplex.

Os ingressos da Semana do Cinema valem para todos os filmes em cartaz nas redes. Eles podem ser comprados diretamente nas bilheterias ou pelos canais online. Neste segundo caso, o cinéfilo terá que indicar que está comprando ingressos na "Promoção: Semana do Cinema".

Quem esperar a Semana do Cinema para colocar os filmes do Oscar em dia terá a chance de assistir a filmes como Ainda Estou Aqui, Anora, Nosferatu, Conclave e Wicked, que já estão em cartaz.

Mas alguns longas vão estrear justamente na Semana do Cinema. É o caso de Emilia Pérez e O Brutalista, que entram no circuito no dia 6 de fevereiro.

Para os interessados nas produções nacionais, além de Ainda Estou Aqui, há filmes como O Auto da Compadecida 2, MMA - Meu Melhor Amigo, Todo Mundo Ainda tem Problemas Sexuais, Viva a Vida e Kasa Branca, os três últimos com estreia prevista para a próxima quinta-feira, 30.

Para levar a criançada, os cinemas oferecem filmes como Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, Moana 2, Mufasa: O Rei Leão e Paddington: Uma Aventura na Floresta.

Para saber horários, consulte a programação da sala de cinema de sua preferência.