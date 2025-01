Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 29/1 a 8/2

Volney aconselha Viola a ir embora de Angra. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 29 de janeiro

Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada, e orienta Luma a voltar para Mavi. Volney aconselha Viola a deixar Angra. Volney planta um rastreador no sapato de Mércia. Leidi se assusta com a ideia de Ísis em relação a Berta. Dhu aconselha Michele a pensar sobre sua situação com Daniel. Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo. Luma dá apoio a Mavi. Daniel tenta convencer Michele a voltar para sua casa. Volney segue Mércia.

Quinta-feira, 30 de janeiro

Mavi pede perdão a Luma. Daniel tenta tranquilizar Michele. Viola se preocupa com a falta de notícias de Volney. Marcel e Rodhes ficam surpresos com a decisão de Viola de continuar a trabalhar no Violeta. Ísis pede ajuda de Leidi para executar seu plano. Luma se surpreende ao ver Viola, e as duas discutem. Ao ser demitida por Mércia, Viola a confronta pelo sumiço de Volney.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Viola avisa a Mércia que irá à polícia se Volney não aparecer até o fim do dia. Daniel fica impressionado com o desempenho de Mércia. Mércia despista Diana sobre Volney. Sirlei flagra Ísis e Leidi atentando contra Berta. Luma segue Mércia. Fátima procura Gael e se surpreende ao ver Robson no resort, dizendo que arrumou um emprego em Angra. Viola denuncia o desaparecimento de Volney à polícia. Luma observa Mércia.

Sábado, 1 de fevereiro

Luma pede ajuda a Mavi em relação a Mérca. Fátima enfrenta Robson, ao perceber a intenção do marido de prejudicar sua relação com Gael. Viola afirma aos amigos que precisa encontrar Filipa. Diana diz a Hugo que pressente que algo grave aconteceu a Volney. Sirlei ameaça Ísis e Leidi. Luma fica intrigada com o sumiço de Volney. Rodhes descobre que a mãe de Filipa está internada em um hospital em São Paulo. Luma se espanta ao saber por Berta que a mãe possuía obras de arte valiosas.

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Rodhes tenta enganar Mavi, e Santiago o aconselha a procurar uma pessoa. Berta sugere que Luma consiga mais informações sobre uma parente. Nahum alerta Viola sobre Mércia. Fátima decide tentar um relacionamento com Gael. Ísis inventa uma história para Berta na tentativa de justificar a mentira sobre a paternidade de Tomás. Mércia depõe sobre o desaparecimento de Volney. Mavi manda Iberê colocar uma câmera no abrigo. Viola descobre o hospital onde a mãe de Filipa está internada e convoca Rodhes para ir a São Paulo com ela. Michele se surpreende com a chegada de Cristiano, dizendo que foi absolvido. Luma exige que Mércia conte a ela acontecimentos do passado envolvendo Molina.

Terça-feira, 4 de fevereiro

Luma desconfia de Mércia. Sumiu alerta Bela para não deixar entrar ninguém no abrigo. Luma ameaça se separar de Mavi, se ele não esquecer Viola. Daniel flagra Michele e Cristiano se beijando. Tomás descobre que não é filho biológico de Henrique. Berta comenta com Fátima que investigará Ísis. Luma fica furiosa ao descobrir sobre as ações do resort. Tomás avisa a Evelyn que não irá mais aceitar dinheiro de Berta. Luma comenta com Mavi que desconfia de que Mércia os esteja prejudicando. Luma procura Irmã Sônia para obter informações sobre o passado.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Rodhes faz descobertas sobre Filipa e sua mãe. Daniel se sente culpado por causa de Cristiano. Viola se emociona ao ver o filho de Rudá. Michele demonstra preocupação com Cristiano. Ísis fica furiosa com Tomás ao saber que o filho pediu a Berta para retirá-los do testamento. Cristiano pede emprego para Gael. Michele manda Daniel demiti-la. Mavi consegue descobrir informações que ajudam na investigação de Luma.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Luma descobre que Irmã Sônia sabe de tudo o que Molina fez. Viola planta uma microcâmera na entrada da casa da mãe de Filipa. Tomás desconfia que Leidi chantageava Ísis porque sabia que ele não era filho biológico de Henrique. Gael enfrenta Robson. Luma confronta Mércia. Luma aprova a volta de Cristiano ao Violeta. Luma pressiona Irmã Sônia a contar a verdade, e a freira acaba confessando que Mércia e Molina roubaram tudo dela. Luma questiona a Irmã Sônia se Molina está vivo.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Irmã Sônia pede a Luma para esquecê-la. Rodhes coloca uma escuta na bolsa da mãe de Filipa. Michele deixa claro a Daniel que não haverá mais nada entre eles. Fátima descobre que Leidi e Sirlei são um casal de trambiqueiros. Sirlei implora para Fátima não contar a Berta o que descobriu sobre ele. Berta procura Michele e fica sabendo que Ísis inventou a história sobre a paternidade de Tomás. Rodhes executa um plano para descobrir o paradeiro de Filipa. Luma avisa a Mércia que está perto de descobrir toda a verdade e diz que poderá poupá-la caso se alie a ela.

Sábado, 8 de fevereiro

Mércia continua negando a Luma que esteja sendo orientada por alguém. Nahum conta a Rudá que Viola foi atrás de Filipa. Mavi convence Luma de que não há possibilidade de Molina estar vivo. Tomás diz a Evelyn que contará a verdade para Berta. Daniel fica constrangido com os elogios que recebe de Cristiano. Mavi se nega a participar da reunião para firmar o contrato com o grupo Eyer. Luma fica furiosa ao saber que o Grupo Eyer deterá 90% do controle e das ações, passando a ser sócio majoritário do resort Albacoa.