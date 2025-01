Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 29/1 a 8/2

Basílio assusta Juliano com uma ameaça. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 29 de janeiro

Basílio ameaça Juliano. Arlete conta a Beatriz a história de Valéria e Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre conversa com Beatriz e Carmem. Arlete pressiona Maristela e Juliano para falar com Valéria. Topete pede Eugênia em namoro. Zélia garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.

Quinta-feira, 30 de janeiro

Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo. Eugênia não acredita no pedido de namoro de Topete. Clarice apoia Bia. Beatriz e Beto conhecem Alcina, viúva de Geraldo. Eugênia diz a Celeste que reconquistará Guto. Lígia dá a Beto o dinheiro de que precisa para comprar as telas de Clarice para Beatriz. Alcina alerta Zélia. Guto nega o presente de Eugênia. Carlito flagra Marlene beijando Juliano. Flora chega à casa de Zélia.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Zélia explica a Flora o trabalho que arrumou para a sobrinha. Carlito se revolta contra Marlene. Guto rejeita Eugênia. Jacira garante a Alfredo que Eugênia e Topete ainda serão um casal. Beto avisa a Beatriz que Alcina vendeu os quadros para outra pessoa. Maristela aprova Flora. Topete é contratado para o programa de Alfredo. Edu e Guto não cedem às chantagens de Nelson. Clarice anuncia que não tomará mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta. Alfredo confessa a Teresa sua paixão por Anita. Carlito descobre uma carta de seu pai. Flora procura Arlete.

Sábado, 1 de fevereiro

Flora se apresenta a Arlete como Raquel. Teresa pede segredo a Alfredo sobre o possível desquite dos dois. Maristela se preocupa com a rebeldia de Clarice. Carmem sugere que Beatriz peça a Basílio o dossiê contra Juliano. Teresa desabafa com Olga. Beatriz apresenta a Clarice a conta aberta por Juliano em seu nome original. Juliano ameaça Basílio. Beatriz e Carmem voltam a Petrópolis. Beatriz recebe uma intimação por quebra de contrato com a Perfumaria Carioca. Carlito escreve para Érico.

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Beatriz se desespera com a multa cobrada pela quebra de seu contrato com a Perfumaria Carioca. Marlene procura Érico. Juliano chantageia Beatriz. Clarice não toma os remédios indicados por Pimenta. Maristela orienta Zélia a cancelar os serviços de Flora/Isabel. Topete faz uma serenata para Eugênia. Alfredo descobre que Anita pediu o desquite a Nelson. Lígia conta a Raimundo que está financiando seu próprio disco. Beto tem uma ideia para Beatriz levantar o dinheiro da multa.

Terça-feira, 4 de fevereiro

Beto explica que Beatriz deve participar de uma seleção para um novo trabalho publicitário. Carlito conhece Érico. Alfredo e Anita combinam de esperar um tempo para acertarem seu romance. Eugênia afirma que não será namorada de Topete. Arlete lamenta a partida de Flora/Isabel. Ana Maria leva Flora/Isabel ao boliche. Lígia recebe seu compacto e comemora com Celeste. Flora/Isabel se insinua para Ronaldo. Topete descobre sobre o desquite de Alfredo. Érico visita Anita. Bia sente ciúmes de Flora/Isabel com Ronaldo. Flora anuncia a Zélia que ficará mais tempo na cidade. Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Beatriz é selecionada para a nova fase do concurso de garota-propaganda. Celeste e Eugênia notam o ciúme de Bia ao ver Ronaldo com Flora/Isabel. Flora/Isabel é anunciada como quarta integrante da seleção. Bia acredita que Ronaldo tenha adulterado o concurso. Clarice passa mal. Maristela comenta com Zélia que Flora precisa deixar a cidade. Lígia desabafa com Celeste. Teresa aconselha Clarice a procurar outro médico. Raimundo ordena que Beto e Ronaldo se afastem do processo de seleção da nova garota-propaganda da Malte 28. Juliano pede que Bia o ajude a afastar Beatriz do concurso.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Bia acata o pedido do pai. Teresa visita Anita. Alfredo e Teresa assinam o desquite. Bia, Maristela e Juliano planejam a sabotagem a Beatriz. Zélia se incomoda com a presença de Basílio. Clarice agradece a Teresa pela indicação de seu novo médico. Nelson se recusa a conceder o desquite a Anita. Eugênia comemora o aniversário de Topete. Zélia desconfia de que Basílio tenha provas contra Juliano. Basílio beija Zélia. Nelson vê Anita beijando Alfredo. A música de Lígia toca na rádio. Bia adultera o chá das competidoras do concurso de garota-propaganda.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Ronaldo bebe o chá adulterado por Bia. Nelson se esconde de Alfredo e Anita. Ronaldo impede que as competidoras bebam o chá. Beatriz e Flora/Isabel seguem para a próxima etapa do concurso. Guto conhece Érico. Alfredo e Teresa anunciam sua separação para Eugênia e Jacira. Maristela ordena que Flora se afaste de sua família. Zélia e Basílio ficam juntos. Clarice disfarça para a família sobre não estar tomando os remédios de Dr. Pimenta. Raimundo se encanta com o sucesso de Lígia. Nelson extorque Alfredo para assinar o desquite de Anita. Bia se prepara para sabotar o concurso mais uma vez.

Sábado, 8 de fevereiro

Bia adultera os bombons a serem servidos no concurso. Glorinha vê Ronaldo conversando com Flora/Isabel. Eugênia chora a separação de sua família. Topete e Eugênia se beijam. Todos passam mal com o laxante dos bombons. Incentivada por Glorinha, Beatriz pede ajuda a Ruth de Souza para passar na final do concurso. Nelson concede o desquite a Anita. Carlito afirma a Marlene que irá morar com o pai. Guto reconhece Érico como Verônica Queen. Bia tenta novamente sabotar o concurso.