Reconheceu? Musa da abertura de 'Tieta' faz participação em 'Beleza Fatal'

Isadora Ribeiro, 59, faz uma participação especial em "Beleza Fatal", novela que estreou na última segunda-feira (27) no streaming Max.

O que aconteceu

Na novela escrita por Raphael Montes, Isadora vive Georgette, uma famosa que já fez várias cirurgias plásticas. A participação acontece no segundo capítulo da trama.

Georgette procura Benjamin (Caio Blat) descontente com a última plástica no nariz. Ela afirma querer um nariz igual ao da atriz Angelina Jolie, e convence o médico a operá-la novamente.

A cirurgia é interrompida aos berros por Átila (Herson Capri), o dono da clínica não quer mais que o filho opere Georgette. Alguns capítulos depois, os personagens comentam que a personagem de Isadora Ribeiro disse à imprensa que a família Argento acabou com seu nariz.

Caio Blat e Isadora Ribeiro em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Isadora Ribeiro ficou conhecida nos anos 1980 ao aparecer na abertura do Fantástico. Em 1989 virou a musa da abertura de "Tieta", ao aparecer nua na vinheta de início da novela.

Com "Tieta" em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, Isadora aparece apenas rapidamente nas tardes da Globo. Por causa da nudez, a emissora optou por não exibir a abertura da trama, mostrando apenas um pequeno trecho no encerramento dos capítulos.

Ribeiro participou de várias produções globais nos anos 1990, como "Mulheres de Areia" e "Torre de Babel". Antes de "Beleza Fatal", sua última participação nas novelas foi em "Amor e Revolução" (SBT), em 2011.