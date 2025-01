Rapper Sant faz viagem visual por subúrbio do Rio: 'Riqueza e complexidade'

Sant, o MC que desafia o status quo, está de volta e, desta vez, ele armou um verdadeiro espetáculo visual e sonoro com seu álbum "Convicto", lançado em dezembro.

O que ele contou

Composto por 10 faixas, o álbum é um marco na carreira de Sant. "Convicto" conta com colaborações de pesos-pesados como MC Marechal, Murica, Jotape, Borges, LP BEATZZ, Beat do Ávila, Lis MC, WC no Beat, $amuka, meLLo, AçuK, Chris Beats Zn, GTA e Tshawtty.

Quis trazer um pouco da essência do que é viver no subúrbio carioca, mostrando a riqueza e complexidade dessas histórias. Sant

Inspirado pelo icônico "A Procura da Batida Perfeita" de Marcelo D2, Sant desafia as narrativas superficiais sobre os subúrbios e favelas do Rio de Janeiro, trazendo à tona histórias e reflexões de sua vivência em Pilares, na zona norte da cidade. Ele critica a visão estereotipada e mostra a verdadeira face do suburbano convicto através de visualizers únicos que acompanham cada faixa.

Desde criança, Sant'Clair Araújo Alves de Souza, conhecido como Sant, mostrou uma conexão profunda com a música, influenciado por artistas como Beth Carvalho e Jorge Ben Jor. Sua jornada no rap começou nos anos 2010, ao assistir a um vídeo do mentor MC Marechal.

Veja a capa do disco 'Convicto':

Em 2011, ele lançou "O Que Separa os Homens dos Meninos (Vol. I)", já mostrando sua habilidade lírica e poética. Respeitado tanto pelos veteranos quanto pelos novatos no rap, Sant é visto como um dos maiores talentos de sua geração pela profundidade e autenticidade de suas composições.

Eu sempre soube o meu lugar de fala a respeito do que veio antes, mas que também poderia agregar com as minhas visões e com a minha arte. Sant

Ele se considera um artista híbrido, que transita entre a geração que vendia discos na rua e em rodas culturais e a geração que começou a se trancar dentro de camarins com cordões de ouro e uma equipe enorme ao seu redor. "Dentro disso eu busco mostrar a minha verdade e meu equilíbrio através da malandragem que aprendi com mais velhos no meu bairro, como participar do Favela Vive e da Poesia Acústica," acrescenta.

Com sua habilidade de dialogar com diferentes gerações, Sant contribui para o crescimento do rap e da cultura hip hop com sua convicção e arte. Em colaboração com artistas americanos como Guilty Simpson, Phat Kat, L.Abner, Wonderyo e Taysyde, ele promove a conexão diaspórica através do rap, mostrando que os guetos americanos e os subúrbios cariocas têm muito em comum.

Esse disco, eu quis fazer mais plural, desmistificando a minha única narrativa com as produções do LP Beatzz. Resolvi me desprender disso para aumentar a minha aventura dentro de trabalhos musicais. Sant

O rapper carioca Sant Imagem: Divulgação

Ele não se contenta apenas com a música; também se aventura na produção audiovisual, mostrando seu talento diante das câmeras. Participou do filme "Bandida número 1" em 2023 e planeja continuar explorando o cinema, tanto atuando quanto escrevendo roteiros.

"Convicto" não é apenas um álbum; é uma jornada visual e sonora que desmistifica a narrativa única de Sant e expande seu universo criativo. Prepare-se para ser envolvido pelas histórias e sons de um dos artistas mais autênticos e inovadores do rap brasileiro.