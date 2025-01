Rafael Zulu relembra crise de Thiaguinho: 'Perdeu a vontade de cantar'

Rafael Zulu, 42, e Thiaguinho, 41, têm uma amizade de longa data.

O que aconteceu

O ator, que costuma chamar o cantor de 'irmão', relembrou uma fase difícil do amigo. O relato foi feito em entrevista ao Brito Podcast. "Thiago, em algum momento da vida, desgostoso por algumas coisas, alguns anos atrás, perdeu a vontade de cantar. A gente estava em São Paulo e ele ia fazer aqueles shows depois de duas da manhã, que hoje ele nem faz mais".

Rafael seguiu contando o que testemunhou. "Ele cochilou, teve que acordar para o show, olhou para mim e disse: 'Irmão, pela primeira vez na vida estou com um sentimento de não querer cantar'. Ele não estava feliz, estava perdendo o prazer de fazer algo que ele faz como poucos".

Zulu contou também que o projeto 'Tardezinha', do qual também é sócio, surgiu após a fase difícil do pagodeiro. A turnê, que costuma ter seus ingressos esgotados em poucas horas nas cidades anunciadas, foi uma motivação para Thiaguinho se reerguer. "Pouco tempo depois nasceu a Tardezinha e fez com que ele retomasse o desejo de cantar. Não é só um projeto, é um propósito de vida".