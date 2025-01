Quem precisa ser eliminado no 2º Paredão do BBB? Chico e Barbara discordam

O segundo Paredão do BBB 25 é disputado por Edilberto e Raissa; Vitória Strada e Mateus e os irmãos Hypolito. No Central Splash desta segunda-feira (27), Bárbara Saryne e Chico Barney opinam sobre quem vai ser eliminado.

A parcial da enquete UOL aponta que a disputa será acirrada entre a família circense e Vitória e Mateus. Dani e Diego aparecem na lanterninha, com pouco risco de eliminação.

Bárbara defende a eliminação de Edi e Raissa, que enfrentam o segundo Paredão. Ela torce para que a atriz e seu amigo permaneçam no jogo.

O que pesa muito para a Vitória é a maneira como a dupla tem sido vista pelo público. Eu acho que é até positivo isso, por isso eu gostaria que eles ficassem. Eles não terem essa sintonia, fica algo diferente já que as outras duplas, a maioria, tem essa sintonia

Bárbara Saryne

Já Chico Barney pensa de forma exatamente oposta. Ele quer que os palhaços sigam no jogo, e acredita que eles têm conseguido movimentar melhor o jogo.

Cansei de esperar por tempos melhores. Eu não quero mais saber do amanhã. Quero aproveitar o hoje. Carpe diem é o que eu aprendi em latim. Por isso, a Vitória e o Mateus talvez um dia rendam, mas hoje não rendem o suficiente.

Chico Barney

