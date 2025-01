Péricles reúne amigos em show em SP; 'Ele é a realeza', diz Thiaguinho

O que começou como um despretensioso disco ao vivo, o Pagode do Pericão virou um projeto querido entre os fãs do pagode — e continua a render frutos. O mais recente aconteceu no último final de semana, durante o aniversário da cidade de São Paulo, quando Péricles reuniu um punhado de bambas no Pavilhão do Anhembi.

Desde 2019, quando lançou o primeiro álbum, "Pagode do Pericão", Péricles vem percorrendo o Brasil com o projeto, via de regra trazendo amigos à reboque. No show do último dia 25, que rendeu gravação de DVD, o sambista dividiu o palco com Thiaguinho, Seu Jorge e Maria Rita. Teve ainda Xanddy Harmonia, responsável por abrir os trabalhos.

"Pericão é o samba, né? A gente fala de Péricles, ninguém tem dúvida, ninguém questiona", derreteu-se Maria Rita, em entrevista ao TOCA, durante a gravação do DVD.

Amigo e colega de trabalho de Péricles há mais de 20 anos, o também ex-vocalista do Exaltasamba Thiaguinho não tem dúvidas sobre a importância do parceiro para o samba.

"Além da voz, é um conhecimento muito grande de música", comentou. "Soube respeitar quem tava antes, respeitou quem veio com ele e continua acolhendo novos talentos. É a realeza, mesmo".

Antes da apresentação em São Paulo, Pericão havia levado seu pagode para Brasília, onde gravou a primeira parte do repertório do DVD. A escolha das canções para ambas as apresentações, no entanto, não foi tarefa fácil.

Maria Rita foi uma das convidadas da gravações, em São Paulo Imagem: Duda Aquino/Divulgação

"Aprendi que repertório você não escolhe, você abandona", brincou Péricles, sobre as 22 canções que compuseram o repertório em cada uma das cidades. "Mas a gente costuma fazer de uma forma que agrada a grande maioria".

O projeto segue agora para Recife, com apresentação marcada para o dia 1º de fevereiro.