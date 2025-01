Virada? Parcial de Enquete UOL mostra 2º Paredão do BBB 25 indefinido

Vitória e Mateus, Edilberto e Raissa e Diego e Daniele Hypolito se enfrentam no segundo Paredão do BBB 25 (Globo) e duas duplas estão disputando voto a voto de acordo com parcial da Enquete UOL.

Resultado parcial da enquete do UOL

Segundo a parcial da enquete UOL às 20h de terça-feira (28), a disputa acirrada entre Mateus e Vitória e Edilberto e Raissa continua.

A dupla de amigos aparecia como eliminada por pouco. Vitória e Mateus somavam 49,39% dos votos.

Logo em sua cola, Ed e Raissa somavam 46,85%. A diferença era de apenas pouco mais de 2%.

Diego e Daniele estavam na lanterna e não corriam risco de eliminação. Os ginastas apareciam com apenas 3,75% dos votos.

A dupla mais votada será eliminada no programa ao vivo de terça-feira (28).