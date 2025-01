Nora diz que Andressa Urach é sua 'mentora' em conteúdo adulto: 'Surpresa'

Gabi Ayala, 20, nora de Andressa Urach, 37, contou que a sogra é sua inspiração no universo do conteúdo adulto.

O que aconteceu

A namorada de Arthur Urach, primogênito de Andressa, explicou que ela lhe deu todo o apoio para iniciar na carreira pornô. "Confesso que a minha maior surpresa foi o apoio que recebi da minha sogra", disse Ayala nos stories do Instagram nesta segunda-feira (27).

A DJ ainda contou que tem a sogra como sua mentora. "Sim, ela é a minha mentora! Se me falassem isso há um tempo, eu ia rir na cara da pessoa", admitiu ela. Andressa repostou a publicação da nora e brincou: "Mamãe cuida".

Gabi também abordou o apoio de Andressa em um vídeo falando do seu primeiro mês criando conteúdo adulto. "Tudo aquilo que eu nunca tive quando era mais nova, toda aquela conversa sobre sensualidade, sexualidade, prazer, eu tive com ela. Ela conseguiu me explicar muitas coisas que eu não fazia ideia", declarou.

Com esse processo, a gente acabou virando melhores amigas. Graças a ela, agora eu não tenho mais essa insegurança de conseguir expressar o que eu desejo, inseguranças, o que eu não gosto. Gabi Ayala

Andressa e Gabi também surpreenderam ao anunciar que fariam um vídeo juntas recentemente. Nas redes sociais, a ex-Fazenda gravou um vídeo falando que ia consolar a nora. "Meu filho não sabe de nada, vem cá que a sogra te consola", disse ela.