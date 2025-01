'Muito cuidadoso', diz Agatha Moreira sobre cenas de sexo com Chay Suede

Agatha Moreira, 33, e Chay Suede, 32, formam o casal de 'Mania de Você (Globo).

O que aconteceu

Na trama, o casal protagoniza diversas cenas de sexo. "O Chay me respeita muito e é muito cuidadoso. Então as cenas são super de boa de gravar".

A artista contou ter uma preparadora para as cenas. "É a primeira novela que faço que tem uma preparadora para as cenas de sexo. É uma pessoa que cuida de bem-estar dos atores no momento da gravação. A gente tá fazendo novela das nove. Cada vez mais vem aumentando a leveza para essa faixa. Fiz 'Verdades secretas', então estou tranquila (risos).

Agatha interpretou Giovana, em 2015, na trama que tinha muitas cenas de sexo. Chay e Agatha já haviam trabalhado juntos em 'Novo mundo' (2017), mas não chegaram a contracenar um com o outro. "Ele não é só admirado pelo público pela beleza, mas também pelo talento. É o combo completo. Ele é muito talentoso e é um grande ator. Ele está genial em cena. É maravilhoso contracenar com ele. Merece mesmo colher os frutos de cada momento da dedicação dele".