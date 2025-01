'Medo de ficar feia' e 'não rende': os ex-bbbs citados em planilha vazada

Além de nomes famosos do elenco da Globo, diversos ex-bbbs também foram citados em uma planilha que vazou nas redes sociais e avalia o comportamento das celebridades no mercado publicitário.

Na lista de ex-participantes do Big Brother Brasil criticados tanto positivamente quanto negativamente constam nomes como Grazi Massafera, Sabrina Sato, Juliette e Gil do Vigor. Vale destacar que qualquer pessoa podia editar a planilha sem se identificar, motivo pelo qual não é possível saber a veracidade das respostas.

Sabrina Sato

Sabrina Sato Imagem: Reprodução

Sato tem hoje status de global, mas no início de sua carreira participou do BBB 3. A apresentadora é bastante elogiada, citada como uma celebridade "realmente diferenciada".

O que diz a planilha sobre Sato. "Ela é muito bem assessorada, tem visão estratégica, comprometimento, educação (falta muito nessa área), entrega além do acordado". A famosa não se manifestou sobre o assunto.

Grazi Massafera

Grazi Massafera Imagem: Reprodução/YouTube

Assim como Sato, antes de se tornar global, Massafera foi uma sister na quinta edição do reality. Hoje poderosa, a atriz foi classificada como alguém "difícil" de trabalhar.

Massafera não curte gravar vídeos por medo de ficar feia, diz a planilha. "Aprova o roteiro e figurino em PPM, mas no dia muda tudo, do conceito ao speech, deixando as peças completamente diferentes do combinado, algumas inutilizáveis. Rende muito bem em fotos, mas muito pouco em vídeos por medo de ficar feia".

Grazi não se manifestou sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.

Gil do Vigor

Gil do Vigor Imagem: X/GilDoVigor

O economista, nome histórico do reality, é elogiado. "No começo ele é tímido, mas vai se soltando e conquista todo mundo no set", diz a avaliação dele.

Gil recebeu mais elogios. "Ele é empenhado, prestativo e atencioso. Vale cada centavo cobrado, pois entrega qualidade e simpatia". Vigor não se manifestou.

Beatriz Reis

Beatriz Reis Imagem: Reprodução/Instagram @beatrizreisbrasil

Conhecida como Bia do Brás, a ex-sister é citada como uma pessoa "extremamente dedicada e educada com todos". "Para ela não tem tempo ruim. Foi pontual no horário combinado, todas as entregas foram cumpridas no prazo e o engajamento foi ótimo", completa a avaliação. A famosa também não comentou a planilha.

Jade Picon

Jade Picon Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora, ex-bbb 22, foi descrita como uma pessoa "incrível e fofa". "Parceira, colabora na criação, super comprometida, pega texto super rápido e não tem tempo ruim nas diárias de produção", diz o texto.

Jade Picon foi avaliada como uma celebridade que confere "credibilidade" ao trabalho prestado. "Sabe o que faz, entende de estratégia e da sua comunidade, então o trabalho ganha muito com a contribuição dela. Só fecha contratos grandes e com marcas que ela realmente usa (muitas vezes mostra o produto fora do escopo, em uso), o que dá ainda mais credibilidade ao trabalho dela".

Rafa Kalimann

Rafa Kalimann Imagem: Angélica Goudinho/Globo

A ex-sister foi bastante elogiada por seu comportamento. "Ela é incrível. Uma querida, tratou todo mundo super bem e ajudou nos conteúdos. Tava sempre disposta. Podem contratar".

Kalimann, que hoje ostenta o título de global, não se manifestou sobre a planilha.

Carla Diaz

Carla Diaz Imagem: Reprodução/Globo

A atriz e ex-BBB foi classificada como "aproveitadora". "Aproveitou a collab para gastar mais que o saldo permitido e depois ficou cobrando a empresa do valor exorbitante que gastou para fazer o vídeo. Era uma 'publi' para uma marca de supermercado on-line. Ela resolveu pedir o estoque máximo de sorvete da Bacio di Latte para encher a sua geladeira, extrapolando o saldo limite combinado", está escrito na planilha.

Carla Diaz aproveitou a exposição negativa para lucrar. Ela se manifestou sobre seu nome ser citado na planilha com uma ação publicitária de uma marca de sorvetes.

Eliezer

Eliezer celebrou a avaliação na "lista de influs" Imagem: Reprodução/Instagram/@eliezer

O influenciador ficou feliz por ter sido citado como alguém que "dá muito resultado". "Minha avaliação na lista de influenciadores que saiu hoje. Me contratem", brincou.

Viih Tube

Viih Tube Imagem: Reprodução/Instagram

Se Eliezer foi elogiado, o mesmo não pode ser dito de sua esposa, Viih Tube. A influenciadora é classificada como "esnobe".

"Não olhou na cara de ninguém da produção", diz a planilha. "Só ficava olhando para o celular", complementa. Viih Tube não se manifestou sobre as críticas.

Hariany Almeida

Hariany Almeida Imagem: Léo Franco e Marcelo Sá Barretto/AgNews

Estrela do BBB 19, Almeida foi detonada na planilha, chamada de "horrível e péssima". "Tinha uma presença pra fazer, no mesmo dia disse que não se sentiu à vontade com o briefing e achava melhor não fazer mais (isso com toda a equipe lá), extremamente antiprofissional. A assessoria não conseguia mandar uma foto boa pra divulgação. Não entrega números e nem converte".

Hariany Almeida não se manifestou sobre a planilha. O espaço segue aberto para manifestação.

Manu Gavassi

Manu Gavassi Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora, que marcou o BBB 20, foi descrita como "decepcionante e chatinha para trabalhar".

Veja o que diz a descrição sobre Gavassi. "O vídeo ficou muito bom, mas decepcionou, porque a expectativa era receber um roteiro muito mais criativo, diferente, inovador. Ela e a assessora eram educadas pessoalmente, mas foi bem chatinha pra trabalhar. Decidia uma coisa, depois mudava, um inferno". Ela não se manifestou.

Juliette Imagem: Reprodução/Globoplay

Outro nome histórico do reality, Juliette recebeu elogios. A cantora foi elogiada pela simpatia e dedicação.

Veja a descrição de Juliette. "Quando ela chegou ao set de gravação, todos que estavam presentes ficaram chocados com a dedicação e carinho que a artista teve com todos que estavam lá. Ela basicamente ficou horas conversando com toda a equipe, super amigável".

Bruna Griphao Imagem: Webert Belicio/ Agnews

A atriz, que participou do BBB 23, foi detonada. "Péssimo! Ela é muito desorganizada. Basicamente não tem uma equipe e o pai é um porre", diz a avaliação dela.

Bruna Griphão não se manifestou sobre a avaliação negativa.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Imagem: Adriano Ishibashi / Brazil News

A modelo está na lista de ex-bbbs criticados. "O contato com ela também foi extremamente conturbado, nunca estava disponível, não entregava as publicações/posts/stories quando solicitado e que estava no contrato, mudamos inúmeras vezes as estratégias de marketing para conseguir encaixar as entregas dela que raramente fazia".

Yasmin Brunet também não se manifestou sobre as críticas ao seu nome na famigerada planilha.