Macron anuncia reforma do Museu do Louvre

Por Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - A França vai começar uma reforma de seis anos no Louvre, em Paris, ampliando o museu mais visitado do mundo para abrir espaço para as enormes multidões que agora lotam o palácio às margens do Sena, disse o presidente Emmanuel Macron nesta terça-feira.

Uma nova entrada facilitará o acesso, e um espaço dedicado com uma entrada separada abrigará a atração principal do museu de arte, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, disse Macron durante uma visita ao museu.

A partir do próximo ano, o museu também cobrará uma taxa de entrada mais alta para visitantes de fora da União Europeia, disse.

A presidente do Louvre, Laurence des Cars, alertou na semana passada que a construção centenária -- que já foi um palácio luxuoso para reis franceses -- estava em estado lamentável, com vazamentos e oscilações de temperatura que poderiam colocar em risco a conservação das obras de arte.

Uma visita tornou-se "uma provação física", com obras de arte difíceis de encontrar em um layout confuso e pouco espaço para os visitantes fazerem uma pausa, comerem ou usarem o banheiro, disse Des Cars.

O Louvre recebe atualmente 9 milhões de visitantes por ano, mais do que o dobro dos 4 milhões para os quais foi projetado quando foi modernizado na década de 1980. A reforma aumentará a capacidade para 12 milhões, disse Macron.

Ele não informou a estimativa de custo da reforma, mas disse que ela deve ser financiada com recursos próprios do Louvre, vendas de ingressos, patrocínios e ganhos de seu museu irmão em Abu Dhabi e, portanto, "não pesará sobre o contribuinte".

(Reportagem de Dominique Vidalon, Geert De Clercq)