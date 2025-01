Lore Improta nega gravidez e desabafa sobre comentários ao seu corpo

Lore Improta, 31, usou as redes sociais para rebater rumores de gravidez após receber comentários sobre seu corpo.

O que aconteceu

A dançarina publicou um vídeo em que aparece de cropped, e foi questionada sobre estar grávida. "Postei um vídeo dançando e metade dos comentários foi: 'Tá grávida, tá grávida, tá grávida'. Amor, eu não estava grávida, não. Eu estava menstruada, inchadíssima. Muito. Porque mulheres normais passam por isso. Vocês sabiam disso?".

A artista ressaltou que costuma reter líquido perto de menstruar e tem algumas mudanças no corpo. "Inclusive, gente, quando estou perto de menstruar, na semana que antecede a menstruação, eu já sei que vou menstruar. Normalmente, engordo um pouco, retenho muito líquido, uns três quilinhos, mais ou menos. Isso muda muito o meu corpo: meus seios, minha barriga, o volume das pernas, do bumbum, o rosto... Eu fico com espinhas, muda meu humor, fico mais estressada. É a TPM, meu amor".

Lore Improta já é mãe de Liz, de três anos, fruto do seu relacionamento com Leo Santana.