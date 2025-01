Juliano fica chocado ao descobrir que mãe fazia sexo com garoto

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Juliano (Fábio Assunção) fica chocado ao ter a confirmação do caso de sua mãe com Basílio (Cauê Campos).

O que vai acontecer

Após ouvir do jovem sobre o caso com Maristela (Lilia Cabral), o dono da Perfumaria Carioca vai tirar satisfações com a mãe. "Era só uma aventura ou outra, não era um romance", confessa a mulher.

Juliano fica completamente decepcionado com Maristela. "Quero dizer pra senhora que isso é uma decepção pra mim", afirma.

A vilã humilha o filho. "O que eu faço ou deixo de fazer debaixo dos meus lençóis, nas parcas horas de diversão, isso é problema meu. Ponha-se no seu lugar", exige ela.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.