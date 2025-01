BBB: João Gabriel detona Diego Hypólito após Sincerão: 'Falso e mentiroso'

João Gabriel, participante do BBB 25, comentou nesta segunda-feira (27) sobre o comportamento do ginasta Diego Hypólito durante uma conversa com alguns brothers.

O que aconteceu?

Após a dinâmica do Sincerão, João Gabriel conversou com Maike sobre um episódio envolvendo Diego. Ele relembrou que o ex-atleta negou ter rido quando Edilberto e Raissa foram vetados da última Prova do Anjo. Para João, a atitude do ginasta foi contraditória.

Olha como ele é falso, mentiroso! Para você ver que nem no Edy ele chegou pra conversar sobre a risada. Pergunta se ele chegou para conversar da risada. Chegou para conversar de outra coisa.

João Gabriel

O salva-vidas de rodeio reforçou sua postura de apoio ao amigo. "Eu não tenho nada a ver com isso, mas falei para o Edy. Sou parceiro dele."

Maike também deu sua opinião sobre o comportamento de Diego Hypólito. "Ele não vai tocar nesse assunto porque, com certeza, lembrou. A Dani deve ter falado: 'Diego, você riu'.", comentou Maike.

João rebateu o colega de confinamento. "Mas o público viu no programa ao vivo", disse.