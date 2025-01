Gêmeos de BBB's diferentes? Multishow promove encontro de Marcelo e Victor Hugo

O Big Show, novo programa do BBB 25 estrelado por Ed Gama e Ana Clara no Multishow, promoveu um encontro inusitado na noite de segunda-feira, 27: eles reuniram Marcelo, eliminado da primeira semana do BBB 25, com Victor Hugo, que participou do BBB 20.

Desde a estreia do BBB 25, em 13 de janeiro, a semelhança entre os brothers das edições diferentes era comentada nas redes sociais. Curiosamente, o marido de Arleane realmente tem um irmão gêmeo, chamado Marcos, que chegou a dar entrevista para Patrícia Poeta no Encontro após a eliminação do casal.

Victor Hugo entrou na brincadeira e foi caracterizado com os óculos amarelos característicos de Marcelo, o que deixou os ex-BBBs ainda mais parecidos.

Victor Hugo foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 20 com 85,22% dos votos. Psicólogo, ele ficou conhecido como "palestrinha" na casa por causa de seus longos discursos. O maranhense se declarou assexual ao entrar no reality show, mas acabou interessado em Guilherme, que namorou com a cantora sertaneja Gabi Martins durante o confinamento.

Já Marcelo entrou em dupla com a esposa, Arleane, no BBB 25. O casal de Manaus não agradou o público e acabou sendo o primeiro eliminado da edição, com 55,95% dos votos. Eles disputaram o primeiro paredão da edição com as duplas Edy e Raissa (8,05%) e Diogo e Vilma (36%).