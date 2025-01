Enquete UOL BBB 25: após Sincerão, disputa entre duplas fica mais acirrada

A segunda eliminação do Big Brother Brasil será anunciada na noite desta terça-feira (28). Neste paredão, o confronto está bem definido: de um lado, Mateus e Vitória Strada; do outro, Edilberto e Raissa, de acordo com os resultados mais recentes da enquete do UOL.

O que diz a enquete

De acordo com o levantamento realizado hoje (28) às 12h30, a dupla que estaria eliminada, no momento, seria a dos camarotes Vitória Strada e Mateus. Eles somam 48,13% dos votos para deixar o programa.

A competição promete ser bastante disputada até o anúncio final da eliminação. Edilberto e Raissa aparecem logo atrás, com 47,75% dos votos.

Já Daniele Hypolito e Diego Hypolito são os favoritos para permanecerem na disputa. Os irmãos receberam apenas 4,13% dos votos na enquete do UOL.

Os eliminados serão anunciados ao vivo durante a exibição do programa da TV Globo, na noite desta terça-feira (28). Veja, abaixo, os números da enquete do UOL em tempo real.