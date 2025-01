Em corrida alucinada, DeepSeek subiu no ombro de gigantes, diz professor

A startup chinesa DeepSeek desbancou gigantes do setor tecnológico e acirrou a já alucinada corrida pelo domínio no universo da inteligência artificial, disse o professor do IME-USP (Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo) Marcelo Finger em entrevista ao UOL News nesta terça (28).

A empresa chinesa ganhou destaque ao lançar o modelo DeepSeek-V3. O sistema apresentou um desempenho comparável ao de gigantes do setor, como OpenAI e Google, especialmente em tarefas de programação e raciocínio lógico e com um custo menor.

A DeepSeek propôs um modelo que parece ser muito bom. Ele ainda está em teste e as pessoas não têm muito tempo de experiência com isso, mas é importante enfatizar que a DeepSeek subiu no ombro de gigantes, exatamente por usar uma tecnologia de software livre.

Ela pegou outros produtos de software livre que vem sendo desenvolvidos e treinados há anos, como por exemplo o Llama, da Meta. A DeepSeek teve algumas boas ideias de como melhorar esse produto, que já era bastante bom para determinadas coisas.

Por ser um produto de software aberto, a DeepSeek também liberou o seu código e tudo que fez em seu treinamento. Já ouvi dizer que a Meta, que é a desenvolvedora do Llama, já pegou o código e tem um time trabalhando para ver o que eles fizeram e como podem melhorar o seu próprio produto baseado nas ideias e nas melhorias feitas pela DeepSeek. Marcelo Finger, professor do IME-USP

Para Finger, as gigantes do setor tecnológico já estão empenhadas em aprimorar o produto de DeepSeek e desbancar a concorrente no menor tempo possível.

Não é algo que chegou e acabou. Não é um monopólio da DeepSeek. Eles subiram nos ombros de gigantes e outros estão querendo subir nos deles. Já estão escalando essa montanha para tentar ultrapassá-los novamente. Essa corrida está alucinada. Marcelo Finger, professor do IME-USP

Veja a íntegra do programa: