Disney anuncia novo filme natalino com os Jonas Brothers

A Disney+ anunciou nesta terça-feira (28) a produção de um novo filme protagonizado pelos Jonas Brothers.

O que aconteceu

O longa se chamará "Jonas Brothers Christmas Movie" ("Filme de Natal dos Jonas Brothers", em tradução livre) e, como o próprio título indica, terá contexto natalino. A sinopse oficial descreve Kevin, Joe e Nick Jonas "passando por uma série de problemas enquanto eles tentam chegar de Londres a Nova Iorque, a tempo de passar o Natal com suas famílias".

O primeiro teaser do projeto foi divulgado hoje e conta com a presença do trio principal. Trata-se de um vídeo de apenas 40 segundos, que mostra os irmãos segurando cartazes para anunciar a produção do filme.

"Jonas Brothers Christmas Movie" contará com a direção de Jessica Yu ("Quiz Lady") e a produção dos próprios Jonas. A obra será o primeiro projeto do trio com a Disney desde o documentário "Em Busca da Felicidade", que retratou a carreira da banda.