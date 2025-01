Como 'clone chinês' do ChatGPT roubou protagonismo de IA em tempo recorde

Em pouco tempo, o DeepSeek, um "clone chinês" do ChatGPT, sacudiu o mundo da tecnologia. Virou o app mais baixado dos EUA, conseguiu ter um modelo de chatbot tão bom quanto o ChatGPT em menos tempo e ainda derrubou ações de empresas de tecnologia do país.

O que é DeepSeek

É uma startup baseada em Hanghzou, na China, fundada em 2023 por Liang Wenfeng. É também o nome do chatbot inteligente criado pela empresa. Nele, é possível fazer consultas sobre os mais diversos assuntos, além de pedir traduções, explicações, resolver problemas, etc.

Por que só se fala nele?

Estima-se que a empresa treinou o seu modelo chamado V3, lançado em dezembro de 2024, gastando cerca de US$ 6 milhões. Pode parecer muito dinheiro para quem não é do ramo, mas não chega perto dos US$ 100 milhões estimados para treinar o ChatGPT 4. Não custa lembrar que as startups não costumam detalhar seus gastos, então a cifra do DeepSeek pode não ser precisa.

Em 20 de janeiro deste ano, foi lançado o DeepSeek R1, o modelo mais atual do chatbot da empresa. Em benchmarks (sistemas de avaliação), ele supera o ChatGPT na resolução de problemas matemáticos, em programação e em "raciocínio" (capacidade de "pensar logicamente e chegar a uma conclusão"). O ChatGPT, no entanto, leva vantagem por suportar imagens (criação e interpretação) e áudio.

A companha chinesa conseguiu isso usando 2 mil chips para treinar seu modelo, enquanto estima-se que a OpenAI usou dezenas de milhares de chips. Estima-se ainda que o DeepSeek tenha sido treinado com chips menos avançados —sanções dos EUA limitaram para a China e outros países a importação de chips sofisticados para inteligência artificial.

A aparição do DeepSeek tem sido vista como um "momento Sputnik" da inteligência artificial. O termo faz alusão à corrida espacial entre EUA e União Soviética. Na época, o regime socialista lançou o primeiro satélite artificial, em 1971, superando os EUA. Portanto, o modelo de inteligência artificial da companhia chinesa é considerado um momento de inflexão no desenvolvimento da tecnologia ao conseguir alto nível de evolução com menos recursos.

O Deepseek R1 é uma das descobertas mais incríveis e impressionantes que já vi --e, como código aberto, é um profundo presente para o mundo

Marc Andreessen, investidor do Vale do Silício, e que chamou DeepSeek de "momento Sputnik" da IA no X

O DeepSeek conseguiu em menos de dois anos de atividade o que a OpenAI alcançou entre três e cinco anos. O primeiro GPT foi lançado em 2018, mas não era liberado para o público; a primeira versão pública foi em dezembro de 2022. O DeepSeek, no entanto estreou em 2023 e, já em 2025, é visto como um concorrente ao ChatGPT.

O que aconteceu na prática?

Quase todas as empresas de tecnologia dos EUA caíram na bolsa de valores. A Nvidia, que é líder no segmento de chips para IA, chegou a ter queda de 13% (uma perda de US$ 400 bilhões). Ainda apresentaram queda: Meta, Alphabet (a dona do Google), Microsoft, Amazon, AMD, entre outras.

O app DeepSeek se tornou nesta segunda-feira (27) o mais baixado da App Store, da Apple, nos EUA —no país, o iPhone é líder de mercado. É possível baixar o app no Brasil, mas o acesso está limitado por causa da alta demanda e por ser alvo de ataque em larga escala. O DeepSeek funciona em português, apesar de informar que atua melhor em chinês e em inglês.

Por que devo me importar com isso?

Havia a percepção que os Estados Unidos tinham as tecnologias mais avançadas de inteligência artificial do mundo, tanto pelo desenvolvimento do ChatGPT (OpenAI) e Gemini (do Google), como por ter domínio sobre a distribuição de chips avançados desenvolvidos pela companhia norte-americana Nvidia.

A startup chinesa põe em xeque essa noção ao conseguir um rápido nível de evolução com menos poder computacional e menos tempo.

A ideia de que as tecnologias mais avançadas dos EUA, como a Nvidia e ChatGPT, são as mais superiores em nível global, é motivo de preocupação, pois essa perspectiva pode começar a mudar

Masashiro Ichikawa, estrategista-chefe de mercado da Sumitomo Mitsui DS Asset Management, em entrevista à Reuters

Por ser uma solução de código aberto, mais pessoas poderão aprender como criar modelos inteligentes e adaptá-los para diferentes realidades. O efeito disso pode ajudar a democratizar o desenvolvimento no ramo de IA em diferentes países, e não ficar restrito apenas aos EUA, como a iniciativa Stargate, que quer investir US$ 500 bilhões para que país tenha supremacia em inteligência artificial.

*Com informações de Estadão Conteúdo, Reuters e AFP