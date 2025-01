Dani Hypolito responde se voltaria às Olimpíadas e compara ao BBB: 'Gosto'

Confinada no BBB 25 (Globo), Daniele Hypolito confessou nesta terça-feira (28) para Gracyanne se voltaria a competir como ginasta.

O que aconteceu

Em conversa no banheiro, Daniele contou sobre o "frio na barriga" e emoção que já sentiu nas Olimpíadas, na qual competiu ao longo de cinco anos.

A influenciadora perguntou se a sister "voltaria", uma vez que está aposentada desde 2021, e Dani respondeu em afirmação: "Para competir, sim".

Gracyanne então questionou se a sister "gosta da sensação" da competição, e ela novamente confirmou. "Então você tá gostando dessa adrenalina aqui", respondeu a influencer.

Dani ainda comparou o jogo do BBB com as competições como ginastas. "Depende de quem tá julgando a gente", disse. "Os árbitros são as pessoas que estão assistindo à gente aqui (…) É parecido".