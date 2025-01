Claudia Raia gera polêmica ao contar que deu vibrador à filha aos 12 anos

Claudia Raia, 58, gerou polêmica após contar que deu um vibrador para a filha Sofia, 22, quando ela tinha 12 anos.

O que aconteceu

O relato da atriz foi feito durante uma entrevista dela ao programa Goucha, exibido em um canal de TV em Portugal. "Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celular] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica.", contou Claudia.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, algumas pessoas detonaram a atriz em seu perfil no Instagram. "Respeita a inocência das crianças", escreveu uma; "Chegar nessa idade para falar asneiras", criticou outra; "Ridícula e desnecessária", comentou uma terceira.

Além de Sofia, Claudia Raia também é mãe de Enzo, 27, do antigo casamento com o ator Edson Celulari, 66. Ela ainda tem Luca, 2, do atual relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello, 55.