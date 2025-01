Camilla e Thamiris, dupla do BBB 25, discutem: 'Não fala o que não fiz'

Nesta terça-feira (28), Camilla e Thamiris, irmãs e dupla no BBB 25, protagonizaram um desentendimento no Quarto Nordeste.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

A conversa começou com um comentário de Thamiris sobre o comportamento da irmã com o participante Diogo Almeida. Segundo Thamiris, Camilla estaria agindo de forma diferente com Diogo e teria, inclusive, o deixado falando sozinho. A acusação não foi bem recebida. "Não fiz isso. Isso aí é você que está falando", respondeu Camilla. "Eu falo com ele normalmente. Ele me chama da cozinha e eu respondo. Todo dia ele me pergunta sobre comida, e eu respondo", completou.

Thamiris tentou acalmar a situação, mas Camilla foi incisiva. "Não fala o que eu não fiz. Você odeia que façam isso com você.", comentou a irmã mais velha.

A discussão continuou, com Thamiris destacando que estava apenas tentando conversar. "Eu sou sua dupla e estou falando com você de boa.", disse a sister. A irmã retrucou. "Você já percebeu que você sempre usa as mesmas coisas e nunca me escuta? Você é impressionante", finalizou Camilla.