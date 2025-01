Bia do Brás volta ao BBB e faz pedido inusitado: 'Vou derrubar todo mundo'

Beatriz Reis, que ficou em quarto lugar no 24º Big Brother Brasil (Globo), entrou na casa do BBB 25 na tarde desta terça-feira (28).

O que aconteceu

Beatriz, que ficou conhecida como "Bia do Brás" na edição em que participou, comandou uma ação patrocinada com os brothers.

Ao chegar na casa, ela foi recebida com entusiasmo e abraçou os participantes. "Vou derrubar todo mundo", brincou, em referência à vez em que derrubou Sabrina Sato na sala do BBB 24, se tornando um meme.

Para a dinâmica, Beatriz pediu para que os brothers se dividissem em grupos e interpretassem a "Bia do Brás", a fim de publicitarem um produto —novamente, uma referência às "publis" que Bia fazia dentro do BBB 24 com as marcas presentes.