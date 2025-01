Beatriz Reis, a Bia do Braz, mostrou em suas redes sociais o novo item de luxo que comprou, avaliado em R$ 29 mil.

O que aconteceu

A ex-BBB comprou bolsa gigantesca e luxuosa da Yves Saint Laurent, avaliada em R$ 29 mil. Nos stories do Instagram, a ex-BBB contou a novidade, mostrando com detalhes o item.

Em tom bem-humorado, Bia brincou com o tamanho da bolsa, que veio em uma sacola gigantesca. "Vou compartilhar uma compra que eu fiz com vocês. Comprei uma bolsa, a coisa mais linda do mundo. Ela é bem básica, apenas uma bolsa", disse ela.

A artista também disse que estava já estava querendo o item há algum tempo, mas agora viu necessidade de comprá-la. "Eu não sou muito fã de bolsa grande, mas eu me vi esses dias com um monte de coisa na mão para trabalhar e minha bolsa pequena não cabia mais nada. Ai eu falei: 'preciso de uma bolsa grande'. E essa bolsa que eu comprei é um sonho. Eu tava namorando essa bolsa há muito tempo..."

Beatriz Reis compra bolsa grifada avaliada em R$ 29 mil Imagem: Reprodução/Instagram