BBB: Dani Hypolito aconselha Diego após 'mentiroso' no Queridômetro: 'Mexe'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Diego Hypolito demonstra ter ficado insatisfeito com seu Queridômetro desta segunda-feira (28) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O atleta ficou estático olhando para o telão no momento em que os emojis eram exibidos.

Daniele nota a reação do irmão e o aconselha. "O que a gente combinou? Você não ia se estressar com isso", disse a atleta. Diego, no entanto, segue imóvel e calado.

Eu não quero você triste por causa de uma coisa que as pessoas já sabem que mexe com você , pede Daniele Hypolito.