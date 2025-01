BBB 25: Rodriguinho fará Show de Quarta ao lado de filho e irmão

Participante da 24ª edição do programa, Rodriguinho vai se apresentar no BBB 25 (Globo) na quarta-feira (29).

O que aconteceu

O cantor será a atração convidada do Show de Quarta da semana. Rodriguinho levará o irmão Mr. Dan e o filho Gaab, ambos cantores e compositores.

O artista contou a emoção de voltar ao programa. "É muito louco voltar na casa como uma atração, uma vez que eu sempre quis tocar lá, sempre quis saber como era me apresentar lá. De repente eu me vi dentro da casa assistindo aos shows dos meus amigos. Vai ser uma sensação muito legal voltar ali naquele jardim, saber que eu estava lá no ano passado e olhar para as pessoas entendendo pelo menos um pouquinho do que está passando pela cabeça delas naquela hora. Vai ser fantástico, estou muito ansioso".

O show trará sucessos e clássicos do pagode. "Livre Pra Voar", "Sorria" e "Melhor Eu Ir" são canções que devem estar no repertório.

O Show de Quarta é uma das novidades da temporada. A dinâmica substituiu a Festa do Líder na primeira etapa do jogo, onde os participantes competem em duplas.