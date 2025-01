BBB 25: Renata avalia participação no Sincerão: 'Ótima oportunidade'

Escolhidas pelo público para participar do Sincerão desta última segunda (27), Eva e Renata avaliam oportunidade de se expressar na dinâmica do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Diogo Almeida e Guilherme, Renata diz que Eva já esperava ser chamada para a dinâmica. As bailarinas ficaram empatadas com Diego e Daniele Hypolito no número de votos.

Renata acredita que o Sincerão é o momento de se expressar. "Uma ótima oportunidade para a gente mostrar o jogo, se posicionar. Mas é ruim o ao vivo, porque quando é pego de surpresa você não acerta bem o que vai falar. Eu gosto bem de escolher as palavras que vou falar", comentou.

Mesmo quando estou no auge da minha raiva, não xingo nome feio, não xingo, não gosto. Quando estou com raiva, com a Eva ou pessoas que estou desabafando, eu falo nome feio. Mas se eu estiver discutindo com você, não vou falar, explicou Renata.