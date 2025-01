BBB 25: Arleane admite decepção com Gracyanne Barbosa: 'Gerou desconforto'

Primeiros eliminados do BBB 25 (Globo), Arleane e Marcelo admitem decepção com Gracyanne Barbosa.

O que aconteceu

A ex-sister diz que construiu uma relação com a musa fitness, mas descobriu que a influencer a criticava. "Eu imaginava que ela tinha se machucado tanto com a minha atitude e esperava que ela tivesse uma conversa comigo. Até porque, na minha frente, estava tudo bem. No entanto, quando eu toquei no bumbum dela, eu falei: 'Amiga, me desculpa se você ficou desconfortável em algum momento'. Ela: 'Que nada, Arle! Todo mundo é doido pra pegar, o Brasil é doido pra pegar nesse bumbum, acontece muito'. E, pra mim, estava tudo bem. E por trás ela ficava falando que não gostou, gerou um certo desconforto na casa em respeito ao meu marido, algo que ela poderia ter resolvido comigo e com ele. E na minha frente, ela falava: 'Ai, que casal lindo! Vocês são maravilhosos, eu quero muito ter um relacionamento assim. Você é linda! Marcelo, olha a forma que você olha para a Arleane, isso é admirável'", contou ela em entrevista concedida à Rádio Globo.

Eu me apeguei muito a ela. A gente conversava muito, especialmente nos dois últimos dias. (...) (Fiquei sabendo de tudo) aqui fora. Porque na minha frente era muito abraço, era muito carinho, era muita troca , lamentou Arleane.

Marcelo comentou o fato de ter sido chamado de machista por Gracyanne. "Mais absurdo é que eu respeitei quando a minha esposa chegou e (falou): 'Ei, amor, toca na bunda dela'. Ela falou: 'Não, é melhor não'. Eu respeitei o 'não' dela. Por eu ter respeitado o 'não' que a Gracyanne disse pra mim, já é o ato que eu não sou machista. Eu respeitei o 'não' dela e voltei pro meu canto", concluiu.