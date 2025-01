Após Sincerão, só há uma saída para bombar o BBB: eliminar Vitória e Mateus

Com duas semanas de confinamento, o "BBB 25" anda tão morno como o desenrolar da novelinha "A Caverna Encantada", do SBT. A atual edição do reality show ainda não encontrou uma narrativa central forte e está em busca de um protagonista. E o candidato ideal para ocupar esse posto, surpreendentemente, é o ginasta Diego Hypolito. O Sincerão que rolou nessa segunda mostrou que a permanência do medalhista olímpico tem potencial de desestruturar a casa e bugar a mente pouco pensante dos confinados, que apostam em sua eliminação junto com a irmã, Daniele Hypolito, no paredão desta terça.

Apesar da falta de carisma, Diego Hypolito causa incômodo nos demais participantes. Isso, somado ao seu jeito reativo toda vez que se sente rejeitado, seu discurso de coach que, por vezes, aluga um triplex na cabeça dos concorrentes e seus momentos involuntários de humor, o torna uma ótima matéria-prima para gerar conflitos no programa e, consequentemente, entretenimento para o público.

Mas para Diego Hypolito assumir de vez o protagonismo do "BBB 25" será preciso sacrificarmos a dupla Vitória Strada e Mateus na eliminação desta noite. Apesar de Vitória estar viva no jogo e articular algumas estratégias, a dupla formada pelo palhaço Edy e pela artista circense Rayssa rivaliza com Diego e Daniele, o que fortalece o enredo de Diego. Além disso, pai e filha possuem outro ponto de conflito declarado no reality show: a simpática Joselma e seu genro, Guilherme, que já teve uma discussão acalorada com Edy.

Vitória e Mateus, por outro lado, ainda ensaiam um conflito com Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, mas a rixa é tão discreta que, pelo andar da carruagem, eles vão dar um jeito de, mesmo confinados, se alfinetarem e lavarem a roupa suja através de protocolares notas de repúdio.

Se o Brasil quiser espantar a pasmaceira do "BBB 25" terá de fazer mutirão para garantir que a rivalidade entre Diego e Edy tenha mais tempo para se desenvolver.