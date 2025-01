Álbum novo de BK' está pronto: '90% dos samples são de música brasileira'

A espera acabou. Após muita cobrança dos fãs, o rapper BK' revelou que o aguardado álbum novo está pronto (assista no player acima).

O que ele disse

Em conversa após o show no festival Universo Spanta, ele contou ao TOCA que o trabalho, chamado "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer", será lançado na terça (28) e que o festival Gigantes —que acontece em 26 de abril na Apoteose, no Rio— receberá o primeiro show do disco. No evento também se apresentam nomes como Black Alien, Djonga, Febem & Sain e Ebony.

"O que eu posso adiantar é que a gente trabalhou muito no rolê do sample, tá ligado?", explica. "É para dar aquele gosto do rap antigão que era muito sampleado."

A gente deu muita prioridade a sample BR e 90% dos samples são de música brasileira de artistas que a gente admira muito. A gente não seguiu 100% o que o sample dizia. Eu tinha uma interpretação de cada música e fui criando outra coisa a partir dali. BK'

"Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer" sucede "ICARUS" —sua quarta produção em estúdio, lançada em 2022. O álbum novo terá as faixas reveladas nos próximos dias.

BK' promete muitos samples de música brasileira no seu novo disco Imagem: Christian Rodrigues/Divulgação

"A gente vai lançar agora o disco pra geral decorar até o festival Gigantes. Vamos dar três meses aí, para a galera aprender e eu decorar as músicas todas também, tá ligado?", conta. "É muita música, muita parada, muita letra. É pra poder chegar lá e apresentar o nosso melhor. Aperfeiçoar coisas que a gente fez no último rolê da Apoteose e juntar com coisas novas. A gente estudou para estar fazendo esse show e apresentar o disco da melhor forma."

No ano passado, BK' apresentou o álbum "ICARUS" também na Apoteose e deu início a uma série de shows que passaram por São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte. Agora a apresentação do novo álbum ganha oficialmente a cara de festival com atrações que são parte da influência no trabalho do cantor. "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer" será o show principal da noite que celebra esse novo trabalho do rapper.

Na divulgação da programação do festival Gigantes é possível ler: "Abebe Bikila apresenta Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer". E o rapper explica que BK' é seu apelido de adolescência, mas que prepara o público para que daqui a alguns anos possa se apresentar usando seu nome.