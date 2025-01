'Ainda Estou Aqui' recebe 7 indicações no Latino Entertainment Film Awards

"Ainda Estou Aqui" recebeu 7 indicações na premiação Latino Entertainment Film Awards.

O que aconteceu

O filme brasileiro é o único a disputar o prêmio da Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA). Os resultados da premiação serão anunciados no dia 17 de fevereiro nas redes sociais da organização.

O longa de Walter Salles aparece na disputa das principais categorias, incluindo a de "Melhor Filme". Fernanda Torres concorre ao prêmio de "Melhor Atriz", enquanto o cineasta foi indicado como "Melhor Diretor".

"Ainda Estou Aqui" tem tido destaque internacional na temporada de premiações. Depois do reconhecimento no Festival de Cannes e no Globo de Ouro, a produção ainda está no páreo do Critics' Choice Awards, o BAFTA Awards, além do Oscar — com 3 indicações na maior celebração do cinema.

Indicações no Latino Entertainment Film Awards

Melhor Filme

"Anora"

"O Brutalista"

"Conclave"

"Duna: Parte 2"

"Emilia Pérez"

"Ainda Estou Aqui"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor Diretor

Jacques Audiard ("Emilia Pérez")

Sean Baker ("Anora")

Brady Corbet ("O Brutalista")

Coralie Fargeat ("A Substância")

RaMell Ross ("Nickel Boys")

Walter Salles ("Ainda Estou Aqui")

Melhor Atriz

Adria Arjona ("Los Frikis")

Melissa Barrera ("Your Monster")

Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez")

Mikey Madison ("Anora")

Demi Moore ("A Substância")

Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui")

Melhor Roteiro Adaptado

"Conclave" (Peter Straughan)

"Duna: Parte Dois" (Denis Villeneuve, Jon Spaihts, e Frank Herbert)

"Emilia Pérez" (Jacques Audiard; em colaboração com Thomas Bidegain, Léa Mysius, e Nicolas Livecchi)

"Ainda Estou Aqui" (Murilo Hauser, Heitor Lorega, e Marcelo Rubens Paiva)

"Nickel Boys" (RaMell Ross e Joslyn Barnes)

"Sing Sing" (Clint Bentley, Greg Kwedar; história por Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, e John "Divine G" Whitfield)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

"Emilia Pérez" (França)

"Flow" (Letônia)

"Ainda Estou Aqui" (Brasil)

"A Garota da Agulha" (Dinamarca)

"Los Frikis" (Estados Unidos)

"A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha)

Melhor Fotografia

"O Brutalista"

"Duna: Parte Dois"

"Emilia Pérez"

"Ainda Estou Aqui"

"Nickel Boys"

"Nosferatu"

Melhor Montagem

"Anora"

"Rivais"

"Emilia Pérez"

"Ainda Estou Aqui"

"Setembro 5"

"A Substância"