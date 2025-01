A dois meses do Lollapalooza, festival anuncia transporte público 24 horas

Daqui a dois meses começa em São Paulo a 12ª edição do Lollapalooza Brasil 2025. E a organização do festival anuncia mais uma vez uma parceria da ViaMobilidade, CPTM e Metrô para garantir a operação de transporte público 24 horas durante os dias de evento. A ideia é tornar a chegada e a saída do Autódromo de Interlagos mais segura e econômica.

Serviços de Transporte

Metrô e Trem 24h

Durante o festival, todas as linhas de Metrô e Trem, incluindo a Estação Autódromo, funcionarão 24 horas. A Linha 9-Esmeralda será a principal rota para o evento, permitindo que os fãs cheguem com facilidade. Após a meia-noite, o embarque será exclusivo na Estação Autódromo, com integração em qualquer outra estação.

Trem Expresso ViaMobilidade

Para quem busca ainda mais comodidade, o Trem Expresso partirá da Estação Pinheiros e chegará à Estação Autódromo em aproximadamente 30 minutos. O bilhete de ida e volta custará R$ 30 e as vendas serão feitas online no site passaporte.viamobilidade.com.br.

Lolla Transfer e Lolla Express

O Lollapalooza oferecerá dois serviços de ônibus para facilitar o deslocamento dos fãs:

Lolla Transfer: Ônibus executivo que sairá de nove pontos diferentes de São Paulo, incluindo Santo André e Campinas, levando os fãs diretamente ao Autódromo.

Saídas: 10h | 11h | 12h | 14h | 16h

Retornos: 22h | 23h | 0h30

Pontos de embarque e horários adicionais:

Hotel Intercontinental: Alameda Santos, 1.123

Hotel Intercity Nações Unidas: R. Fernandes Moreira, 1.371

E-Suites Congonhas: R. Henrique Fausto Lancelotti, 6.333

Ibis Barra Funda: R. Eduardo Viana, 163

Intercity Anhembi: R. Marambaia, 357

Parque Ibirapuera - Portão 9: R. Manoel da Nóbrega

Ibis São Bernardo: Av. Aldino Pinotti, S/N

Saída: 10h

Volta: 0h

Ibis Campinas: Rua Henrique de Barcelos, S/N

Saída: 9h

Retorno: 0h30

Bistrol Santo André: Av. Industrial, 885

Saída: 10h

Retorno: 0h30

Lolla Express: Serviço de ônibus urbano comum, com três pontos de embarque na cidade, proporcionando uma viagem rápida e segura até o festival.

Pontos de embarque:

Terminal Barra Funda: Rua Aloysio Biondis/n - Barra Funda (60 minutos)

Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão (40 minutos)

Pão de Açúcar Panamby: Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16.741 - Jardim Fonte do Morumbi (30 minutos)

Saídas: A cada 20 minutos, das 9h às 20h

Lineup

A 12ª edição do Lollapalooza Brasil já está com a sua programação de shows anunciada. Os headliners incluem Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake e Tool. Além disso, artistas como Jão, Jovem Dionisio, Marina Lima e Parcels também subirão ao palco.

Os tradicionais sideshows do festival começam a partir de 26 de março. Entre as atrações que também sem apresentam paralelamente ao Lollapalooza estão nomes como girl in red, Inhaler e Fontaines D.C.

Serviço - Transportes

Para comprar as passagens antecipadas, acesse o site passaporte.viamobilidade.com.br.

Ingressos

A venda de ingressos abriu no dia 20 de agosto. A novidade da edição 2025 é que as famosas e instagramáveis pulseiras do Lolla serão substituídas por ingressos digitais.

Há tipos diferentes de ingressos. O Lolla Pass dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Pass no primeiro lote vão de R$ 956,25 a R$ 2.250, já incluindo o desconto de 15% do banco patrocinador.

Já o Lolla Comfort Pass permite acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva, com guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, e espaço para descanso. Para esse setor os ingressos custam de R$ 1.674,50 a R$ 3.940, já incluindo o desconto de 15% do banco que patrocina o evento.

Há também o Lolla Lounge Pass, espaço mais premium do festival, promovido por outro patrocinador. Esse pass para o lounge dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Nesse caso, os preços no primeiro lote vão de R$ 3.316,25 a R$ 4.610, já incluindo o desconto de 15% do banco que banca.