Você odiava a Joyce de 'História de Amor'? Veja como está Carla Marins hoje

Joyce é uma das personagens mais problemáticas de "História de Amor" (1995), novela que volta à Globo a partir do dia 10 de fevereiro. Ela foi interpretada por Carla Marins, 56, que está longe da emissora da família Marinho desde 2012.

Joyce e a volta de 'História de Amor'

Joyce foi um dos principais papéis de Carla Marins, despertando a raiva dos telespectadores mesmo sem ser vilã. Filha de Helena, personagem de Regina Duarte na trama de Manoel Carlos, ela é considerada por muitos uma garota instável, mimada e ingrata com a mãe, com quem tinha uma relação cheia de altos e baixos.

Joyce foi um desafio pra mim quando me vi escalada pelo Paulo Ubiratan pra viver essa adolescente que engravidava do primeiro namorado no alto dos meus 27 anos na época. Trabalhamos com afinco na composição dela pra ser o mais verossímil possível. Além da responsa de ser a filha que enfrentava a Helena do Manoel Carlos Carla Marins, ao Gshow em 2023

Veja um dos embates memoráveis entre Joyce e Helena em "História de Amor".

Segundo a atriz, o comportamento de Joyce no folhetim era reflexo do abuso sofrido por parte do namorado, Caio (Ângelo Paes Leme). "Hoje percebo a relação abusiva que Joyce viveu com o Caio, algo naturalizado e pouco problematizado décadas atrás. Acho que o Caio é que seria cancelado e não torceriam pra ela ficar com ele e, sim, com Bruno (Claudio Lins), um gentleman", disse ela ao Gshow.

Por onde anda Carla Marins?

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), Carla Marins saiu da Globo logo após "Malhação Intensa como a Vida", em 2012. Depois disso, ficou anos em trabalhos esporádicos na TV paga.

Em 2017 fechou com a Record para compor o elenco de "Apocalipse". Em 2021 esteve também na superprodução "Gênesis", da mesma emissora, seu último trabalho em televisão.

A atriz tem hoje 56 anos de idade e, em entrevista ao Gshow revelou ter planos para trabalhos no cinema e streaming. Sem anunciar um novo projeto até o momento, Carla Marins vai constantemente a espetáculos e divulga os eventos em seu Instagram pessoal.

Ela é casada com o personal trainer Hugo Baltazar desde 2006, com quem tem um filho, Leon, de 15 anos. Em sua rede social faz diversas postagens em família, assim como sobre seu estilo de vida saudável.