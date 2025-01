Vivi Winkler, musa da Vila Isabel, faz treino intenso na Barra da Tijuca

Vivi Winkler, 33, realizou um treino intenso na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A influenciadora foi flagrada com sua personal trainer nesta segunda-feira (27) praticando as atividades físicas. Musa da Vila Isabel, a modelo exibiu seu corpo malhadíssimo, com bumbum de 117 cm.

Vivi tem seis troféus de fisiculturismo, mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e muito prestígio no mundo fitness. Sua estreia na Unidos de Vila Isabel aconteceu após um convite especial da amiga e também musa Monique Rizzeto. "Monique percebeu que era um desejo meu e disse que estava na hora de eu fazer minha grande estreia. Eu topei. Ela é tudo para mim, uma pessoa por quem sou extremamente grata", contou Winkler.

Em preparação para fazer bonito na avenida, Vivi está fazendo aulas de samba, dedicando duas horas, três vezes por semana. "Uma musa precisa apresentar um samba charmoso, com gingados e interação com o público. As críticas são parte do caminho para o sucesso. Quem mais criticava hoje comenta minha evolução. Não quero ser perfeita, mas busco sempre o caminho da perfeição".

Imagem: Fabrício Pioyani /Agnews