Twenty One Pilots transporta para palco saga musical iniciada há uma década

Encerrando sua turnê brasileira, o Twenty One Pilots se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de domingo (26). O público, que lotou o estádio, acompanhou o encerramento da saga musical que o baterista Josh Dun e o vocalista Tyler Joseph construíram na última década.

Sim, engana-se quem pensa que disco conceitual é coisa só de rock progressivo. O Twenty One Pilots gravou não um, mas quatro discos que constroem a narrativa de Clancy, um sujeito complicado que luta pela própria sanidade em uma distopia governada por um clero diabólico. Sentiu?

O espetáculo começa em alta voltagem com "Overcompensate", petardo que abre o álbum mais recente do grupo, de 2024, que dá nome ao herói e traz Tyler personificando Clancy —de roupas escuras e uma balaclava. A iluminação vermelha saturada dá o tom dramático da coisa, com o vocalista subindo em uma pequena plataforma para cantar no meio do público —será a primeira de muitas escapadas do palco principal.

A partir da quarta música, "Car Radio", do disco "Vessel" (2013), Tyler retira a máscara e o show ganha outra dinâmica. A história do problemático rapaz continua a ser contada, mas agora de cara limpa, recorrendo a canções de outros discos (em especial "Blurryface", de 2015, e "Trench", de 2018) e a um elemento importantíssimo: o público.

O baterista Josh Dun, do Twenty One Pilots, durante show em São Paulo no domingo (26) Imagem: 30e/Flashbang

Porque apesar do Twenty One Pilots ser uma dupla, ao vivo eles são um trio. Temos Josh amassando seu kit de bateria ininterruptamente, Tyler correndo pelo palco enquanto canta e toca baixo, piano e ukulele (não ao mesmo tempo) e a multidão acompanhando cada sílaba de cada canção. É um organismo vivo, pulsante e presente na narrativa apresentada pelo grupo.

E Josh e Tyler reconhecem essa conexão para além das manjadas dinâmicas de pedir para acender a lanterna do celular ou levantar as mãos. A dupla homenageia os fãs com um vídeo durante "The Judge" e caminha pela multidão até pequenos palcos no meio da muvuca para tocar um set só com canções dos seus primórdios, tocar bateria numa plataforma e executar seu primeiro hit ("Ride") com uma fã mirim.

Show do Twenty One Pilots no domingo (26), em São Paulo Imagem: 30e/Flashbang

A terceira e última parte é pura pirotecnia, com o palco tomado por fogos, fumaça e um cenário que remete a Dema, a cidade sombria e opressora onde vive Clancy. Mas é ali também que o personagem terá sua redenção, numa sequência de hits impagável: "Jumpsuit", "Midwest Indigo", "Stressed Out" e "Trees" —esta última com a dupla novamente no meio dos fãs. É a conexão com a realidade que Clancy tanto buscou em sua jornada nos últimos dez anos.