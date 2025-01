Rosiane Pinheiro detalha relacionamento abusivo: 'Roubava meu dinheiro'

Rosiane Pinheiro, 50, abriu o jogo ao relembrar um relacionamento abusivo que viveu.

O que aconteceu

A influenciadora contou que o relacionamento se tornou abusivo com o passar dos anos. "A Rosiane daquela época era uma menina sonhadora, inofensiva, e que colocava sempre o outro à frente de si própria. Por muitas vezes entrei no fundo da depressão, porque ele me dava comida pra que eu engordasse, e depois vinha me humilhar e me chamar de gorda, roubar o meu dinheiro, a minha paz, a minha vontade de viver, de ser artista, de ser mulher. Eu me apaguei por conta dele", disse ela para a Quem.

Em setembro do ano passado, a ex-Gang do Samba passou por procedimentos estéticos, incluindo uma lipoaspiração. "Fiz o procedimento porque queria me ver diferente. Com a menopausa e a chegada dos 50 anos, muita coisa no meu corpo mudou, e eu não queria voltar que era antes. Também não conseguia ficar por muito tempo no salto, já que meus pés doíam muito. Decidi então que iria mudar".

A ex-Fazenda ainda analisou todo o aprendizado que teve com as experiências ruins. "Hoje sou uma mulher de 50 anos com muitas marcas e feridas, porém também com muito aprendizado e sabedoria. Continuo com muitos sonhos e metas, porém hoje mais sábia".