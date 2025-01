Regina Duarte 'volta' à Globo em chamada especial de 'História de Amor'

Regina Duarte, 77, apareceu na Globo, nesta segunda-feira (27), durante chamada da edição especial de "História de Amor".

O que aconteceu

Recado da atriz foi anunciado por Ana Maria Braga, durante o programa Mais Você. "Veja o recadinho da atriz Regina Duarte, que viveu a inesquecível personagem Helena na trama", disse a apresentadora.

Uma linda história de amor, com personagens fortes e marcantes que conquistaram o Brasil. Assim foi essa novela do meu querido amigo Manoel Carlos, que eu tive o privilégio de protagonizar. Vamos rever as paixões, as reviravoltas, dessa trama que mexeu tanto com a gente. Regina Duarte

"História de Amor", novela escrita por Manoel Carlos, foi ao ar de 1995 a 1996. A trama tem como eixo principal uma "quadrilátero amoroso".

Relação de Regina com a Globo ficou estremecida desde que ela deixou a emissora, em 2020, para ser secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro. Gabriela Duarte, filha de Regina, criticou a Globo por não convidar sua mãe para o tributo a Manoel Carlos.

Após 50 anos, Regina deixou a Globo no início de 2020. Ela permaneceu no cargo no governo Bolsonaro por dois meses, de março a maio.